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Сульшер розповів, коли Магуайр зможе повернутися до гри за Манчестер Юнайтед

20:21 192 Читать на русском
Сульшер розповів, коли Магуайр зможе повернутися до гри за Манчестер Юнайтед
Уле Гуннар Сульшер / фото із соцмереж

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер оцінив стан захисника Харрі Магуайра, який проходить відновлення після травми.

 

"У нього є шанс зіграти завтра. Травма була незначною, сьогодні він буде тренуватися. Це не стало сюрпризом. Він боєць, і якщо проблема не настільки серйозна, він зробить все необхідне, щоб вийти на поле.

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У грі з Вулверхемптоном в перерві він відчув дискомфорт, але був близький до того, щоб зіграти з Ман Сіті. Форму він в результаті не набрав, але зараз у нього є така можливість", – цитує Сульшера Daily Mail.

Нагадаємо, поєдинок 22-го туру Манчестер Юнайтед – Норвіч відбудеться завтра, 11 січня. Стартовий свисток пролунає о 17:00.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед - Норвіч Харрі Магуайр Харрі Магуайр
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