Сульшер розповів, коли Фред може отримати свій шанс у Манчестер Юнайтед, порівнявши бразильця з Вероном

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер натякнув, що хавбек Фред може вийти на поле у матчі проти Крістал Пелас.

"Фред? Ви повинні розуміти, що йому треба час на адаптацію. Згадаємо Хуана Верона, який став одним з найкращих гравців з яким я грав. Аргентинцю також знадобився час на адаптацію у Манчестер Юнайтед.

Сульшер зустрівся з Фредом і обговорив майбутнє бразильця на Олд Траффорд

Я впевнений, що Фред скористається своїм шансом. Можливо, він отримає його у матчі проти Крістал Пелас", – сказав норвежець для Goal.com. на передматчевій прес-конференції

Зазначимо, що у "червоних дияволів" наразі справжня епідемія травм. Лише за перший тайм матчу проти Ліверпуля пошкодження отримали Хуан Мата, Джессі Лінгард та Андер Еррера. Також у лазареті команди перебуває Неманья Матіч та Антоні Марсьяль

Нагадаємо, матч 28-го туру АПЛ між Крістал Пелас та МЮ зіграють сьогодні, 27 лютого. Стартовий свисток у матчі пролунає о 22 годині.

Решфорд присоромив Фреда, чим спровокував бурхливу реакцію гравців Манчестер Юнайтед