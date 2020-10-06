"Едінсон – справжній професіонал, досвідчений і завжди віддає всі сили на благо команди. Його бомбардирські досягнення за клуби і збірну Уругваю неймовірні, ми в захваті від контракту з гравцем такого калібру. Він привнесе в команду енергію, силу, лідерство, характер. Але найголовніше – голи.

Кавані підписав контракт із Манчестер Юнайтед

Його кар'єра до цього моменту складалася чудово, він вигравав трофеї майже з кожною командою. Він ще багато чого може показати на вищому рівні. Молодь зможе вчитися у одного з найкращих форвардів Європи останнього десятиліття. Це буде корисно для них. Едінсон точно знає, що потрібно для успіху. Ми з нетерпінням чекаємо ефекту, який він зробить на Манчестер Юнайтед", – наводить слова Сульшера офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Кавані приєднався до "червоних дияволів" на правах вільного агента на один рік з можливістю продовження угоди ще на сезон.

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