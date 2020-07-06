Сульшер розписав найближчі перспективи Грінвуда

Керманич англійського Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився думками про якості юного форварда Мейсона Грінвуда.

"Виступи за Манчестер Юнайтед, мені здається, доволі хороший і складний тест. Якщо ти тягнеш рівень Юнайтед, то можеш грати будь-де. Мейсон наділений якостями, яких бракує багатьом.

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Він міг би захищати кольори національної команди Англії чи збірної U-21 – не заперечую. Грінвуд добре грає в нас. Це чудово, що він є гравцем Манчестер Юнайтед. Мейсон чудово завершує атаки, тому він забиватиме завжди. Він скромний хлопець, який прагне вчитися. Він слухає і старанно працює. Грінвуд – один із найкращих, якщо не найкращий фінішер, яких мені доводилося бачити", – цитує Сульшера Sky Sports.

До слова, в нинішньому сезоні Мейсон Грінвуд провів 26 матчів в АПЛ, у яких забив 8 м'ячів.

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