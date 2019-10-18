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Сульшер: Рішення Манчестер Юнайтед відпустити Лукаку та Санчеса було правильним

09:54 107 Читать на русском
Сульшер: Рішення Манчестер Юнайтед відпустити Лукаку та Санчеса було правильним
Санчес та Лукаку / Yahoo

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував трансферну кампанію клубу минулого літа.

"У деяких матчах може здатися, що нам не вистачає кількох досвідчених футболістів. Санчес та Лукаку – бомбардири і хороші гравці, але на даний момент ми прийняли такі рішення, і вони були правильними.

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Всі гравці в Манчестер Юнайтед хочуть віддати все заради клубу і цієї футболки. Кожен день вони приходять на тренування, надягають футболку і віддають все, що у них є. Так що не можна казати: "О, а якби я цього не робив".

Ми надали парочці хлопців шанс проявити себе, і можливо, для деяких з них ще занадто рано. Але Грінвуд вийшов і забив кілька голів, так що це відмінний досвід для них. Ми знаємо, що поки немає бажаних результатів, але я б не залишив у команді гравців, яких ми продали. Це було правильне рішення", – поділився Сульшер в коментарі Sky Sports.

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