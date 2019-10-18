Сульшер: Рішення Манчестер Юнайтед відпустити Лукаку та Санчеса було правильним

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував трансферну кампанію клубу минулого літа.

"У деяких матчах може здатися, що нам не вистачає кількох досвідчених футболістів. Санчес та Лукаку – бомбардири і хороші гравці, але на даний момент ми прийняли такі рішення, і вони були правильними.

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Всі гравці в Манчестер Юнайтед хочуть віддати все заради клубу і цієї футболки. Кожен день вони приходять на тренування, надягають футболку і віддають все, що у них є. Так що не можна казати: "О, а якби я цього не робив".

Ми надали парочці хлопців шанс проявити себе, і можливо, для деяких з них ще занадто рано. Але Грінвуд вийшов і забив кілька голів, так що це відмінний досвід для них. Ми знаємо, що поки немає бажаних результатів, але я б не залишив у команді гравців, яких ми продали. Це було правильне рішення", – поділився Сульшер в коментарі Sky Sports.

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