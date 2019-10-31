Сульшер: Рашфорд забив у стилі Роналду

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував перемогу над Челсі в матчі 1/8 фіналу Кубка англійської ліги.

"Результати надають впевненості гравцям, але коли молоді хлопці на зразок Брендона Вільямса отримують такий досвід, як в цьому матчі – це йде їм лише на користь.

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Ми знаємо, що Манчестер Юнайтед все ще в процесі розвитку, і ми просто продовжуємо намагатися стати краще. Звичайно, ми хочемо виграти кожну гру. Коли граєш за Манчестер Юнайтед, то хочеш перемагати в кожній грі. Так що можемо відсвяткувати цю перемогу і переходити до наступної гри.

Гол Рашфорда? Це було в стилі Роналду, чи не так? У хлопця сталеві нерви. Спочатку Маркус без проблем забиває з пенальті, а потім бере на себе штрафний і б'є, виграючи матч для нас. Маркус завжди забиває відмінні голи", – цитує Сульшера офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, манкуніанці перемогли Челсі (2:1), а Маркус Рашфорд оформив дубль в матчі.

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