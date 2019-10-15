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Сульшер радив Моурінью підписати Холанда в Манчестер Юнайтед

22:35 77 Читать на русском
Сульшер радив Моурінью підписати Холанда в Манчестер Юнайтед
Холанд і Сульшер у Мольде / The Sun

Результативний нападник австрійського РБ Зальцбург Ерлінг Холанд міг опинитися в англійському Манчестер Юнайтед. Тепер манкуніанці можуть витратити на трансфер норвежця значно більше.

Нинішній керманич МЮ Уле Гуннар Сульшер раніше рекомендував юного таланта "червоним дияволам", повідомляє Manchester Evening News.

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За інформацією видання, норвезький тренер радив Жозе Моурінью підписати Холанда. Сульшер працював із нападником в Мольде в 2017-2018 рр. Та манкуніанці так і не вступили в перемовини щодо купівлі талановитого форварда. Зрештою, влітку 2019-го Холанд перебрався до Австрії.

Нагадаємо, Ерлінг Холанд встановив космічний рекорд у Лізі чемпіонів і феноменально провів старт нинішнього сезону. В активі 19-річного норвежця 11 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 18 м'ячів. За Холандом вже нібито полюють європейські топ-клуби, серед яких і Юнайтед.

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