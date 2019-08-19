Сульшер прокоментував заяви Погба про можливий відхід з Манчестер Юнайтед

Головний тренер "червоних дияволів" поділився думкою щодо майбутнього своєї зірки.

"Ви завжди ставите питання про Поля, чи не так? Я не хвилююся щодо нього. Думаю, він залишиться.

"Все залишається під великим питанням", – Погба про своє майбутнє в Манчестер Юнайтед

Не бачу нічого дивного в його словах – "Мені подобається грати, весело проводжу час з одноклубниками. Мені подобається те, чим я займаюся. Я люблю свою роботу".

"Погба все ще може перейти в Реал", – брат француза

Що стосується тієї заяви, де "все ще під питанням", то можу сказати, де Погба – там завжди питання. Не було ще жодної прес-конференції, де б я не відповідав на питання про Погба. 80% його слів – про те, що "йому сподобалася гра", – сказав Сульшер в коментарі Sky Sports.