toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ФІЛІППЕ КОУТІНЬЮ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Сульшер прокоментував заяви Погба про можливий відхід з Манчестер Юнайтед

12:26 586 Читать на русском
Сульшер прокоментував заяви Погба про можливий відхід з Манчестер Юнайтед
Погба та Сульшер / Reuters

Головний тренер "червоних дияволів" поділився думкою щодо майбутнього своєї зірки.

"Ви завжди ставите питання про Поля, чи не так? Я не хвилююся щодо нього. Думаю, він залишиться.

"Все залишається під великим питанням", – Погба про своє майбутнє в Манчестер Юнайтед

Не бачу нічого дивного в його словах – "Мені подобається грати, весело проводжу час з одноклубниками. Мені подобається те, чим я займаюся. Я люблю свою роботу".

"Погба все ще може перейти в Реал", – брат француза

Що стосується тієї заяви, де "все ще під питанням", то можу сказати, де Погба – там завжди питання. Не було ще жодної прес-конференції, де б я не відповідав на питання про Погба. 80% його слів – про те, що "йому сподобалася гра", – сказав Сульшер в коментарі Sky Sports.

blog_ava
Суркіс пояснив, чому призначив наставником Динамо Михайличенка, а не Вернидуба
09:39
8061
Теги
Трансфери Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
32
хв
Вулверхемптон
22:00
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук