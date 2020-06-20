Сульшер прокоментував повернення Погба – зірка Манчестер Юнайтед не грав з минулого року

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився враженнями від поєдинку 30-го туру АПЛ проти Тоттенхема (1:1).

"Трохи засмучений тим, що не виграли. Футбол – дивна річ. Минулого року Тоттенхем просто бив нас 40 хвилин, а сьогодні все було навпаки. Грою я задоволений, хоча в перші 25 хвилин ми поводились дуже повільно.

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Погба – один з найкращих гравців світу. Добре, що він повернувся. І він радий, що повернувся. Для нього це був жах, який тривав десять місяців через травму. Упевнений, всі могли бачити, що він жадає грати.

Зараз у нас інша команда, не та, яку він залишив, вибувши з ладу. Наш клуб хоче, щоб разом грали найкращі футболісти світу. Погба показав, що може грати разом з Бруну Фернандешем", – цитує Сульшера Sky Sports.

До цього матчу Поль останній раз з'являвся на полі 26 грудня. У нинішньому сезоні АПЛ Погба провів 8 матчів, в яких відзначився трьома асистами.

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