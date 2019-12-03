Сульшер прокоментував повернення Моурінью на Олд Траффорд

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер висловився щодо протистояння манкуніанців проти свого колишнього наставника Жозе Моурінью у матчі 15-го туру проти Тоттенхема.

"Повернення Моурінью? Упевнений, його добре зустрінуть. Це лише приклад того, що клуб і вболівальники пам'ятають ці два з половиною роки, коли він був тут і вигравав трофеї. Я впевнений на сто відсотків, що вболівальники і персонал клубу чудово приймуть Жозе.

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Не думаю, що наставник суперника може змінити мотивацію нашої команди. Хлопці і без того мотивовані, щоб домогтися успіху в Манчестер Юнайтед. Вони прекрасно знають, що тренуючись щоденно вони стають кращими, а потім виходять на поле, щоб довести це і бути частиною клубу на довгий час. Звичайно, хлопці були розчаровані результатом в неділю, але зараз всі зосереджені лише на наступному матчі", – цитує Сульшера офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, завтра, 4 грудня, Манчестер Юнайтед в чемпіонаті Англії прийматиме на Олд Траффорд Тоттенхем. Манкуніанці після 14 турів посідають дев’яту сходинку, Тоттенхем – п’ятий.

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