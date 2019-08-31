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Сульшер прокоментував нічию проти Саутгемптона

18:11 228 Читать на русском
Сульшер прокоментував нічию проти Саутгемптона
Уле Гуннар Сульшер / Твіттер МЮ

Головний тренер Манчестер Юнайтед підсумував чергову невдачу своєї команди в АПЛ.

58’ Яннік Вестергор
73’ Кевін Дансо
 
Деніел Джеймс 10’
10’ Деніел Джеймс
58’ Яннік Вестергор
73’ Кевін Дансо

"Ми добре почали, грали так, як планували, коли можна було забивати другий, третій і закінчувати. Ми були недостатньо ефективними в завершенні. Моментів була маса, але не вистачало фінального дотику. Хоча справи налагоджуються.

Чудовий гол Джеймса у відеоогляді матчу Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 1:1

Знаємо про рівень Джеймса, у нього відмінний удар, він створює простір для партнерів. Я дуже радий за нього, він прийшов і відразу приносить користь.

У трьох матчах, в яких нам не вдалося перемогти, ми грали краще, ніж проти Челсі. Домінували і створювали моменти, проте не були достатньо гострими в завершенні, щоб перемогти. Ми не забивали пенальті, не реалізовували моменти – це проблема результатів, але не нашої форми.

Сульшер хоче бачити в команді форварда, схожого на себе

Нам потрібні трудові голи. Сьогодні ми повинні були перемагати, ми контролювали матч, але діяли недбало в завершенні і при останньому пасі. Тиснули, напружували суперника, звільняли зони, проте не вистачило завершення", – наводить слова Сульшера ВВС.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед набрав всього п'ять очок у перших чотирьох турах АПЛ 2019/20.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Саутгемптон - Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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