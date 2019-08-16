Сульшер прокоментував можливий відхід Санчеса

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував ситуацію навколо нападника Алексіса Санчеса та його потенційного переїзду в Італію.

"Алексіс – професіонал. Він дуже важко працює щодня і хоче бути частиною команди. Він працював лише кілька тижнів після відпустки, але близький до оптимальних кондицій.

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У нас не так багато гравців у нападі, тому Алексіс зіграє більше поєдинків, ніж ви очікуєте", – цитує Сульшера goal.com.

Санчес перебрався у Манчестер Юнайтед взимку 2018 року і став найоплачуванішим футболістом АПЛ.

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