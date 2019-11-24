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Сульшер прокоментував феєричну нічию проти Шеффілд Юнайтед

23:01 205 Читать на русском
Сульшер прокоментував феєричну нічию проти Шеффілд Юнайтед
Уле Гуннар Сульшер / Reuters

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер підсумував виступ своєї команди у матчі 13 туру АПЛ проти Шеффілд Юнайтед (3:3).

19’ Джон Флек
52’ Ліс Муссе
90+1’ Олівер Макберні
 
Брендон Вільямс 73’
Мейсон Грінвуд 77’
Маркус Рашфорд 80’
19’ Джон Флек
52’ Ліс Муссе
73’ Брендон Вільямс
77’ Мейсон Грінвуд
80’ Маркус Рашфорд
90+1’ Олівер Макберні

"Часом футбол – це більше, ніж тактика. Ми суттєво додали в енергії після першого тайму, потім забили один м'яч, з'явилася надія.

Подвійний камбек з драматичною розв'язкою у відеоогляді матчу Шеффілд Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 3:3

Цьогорічна команда сильно відрізняється від своєї версії минулого сезону. Хлопці ніколи не здаються. Минулого року ми б пропустили 4-5 м'ячів замість того, щоб повернутися в гру. Ми б не змогли відігратися. У першому таймі Шеффілд мав більше бажання. Вони вірили в свій план на гру сильніше, ніж ми. Ми не завдали жодного удару по воротах в першому таймі. Це неприпустимо", – наводить слова Сульшера ВВС.

Після матчу проти новачка АПЛ Манчестер Юнайтед посідає дев'яту сходинку турнірної таблиці – 17 очок.

Манчестер Юнайтед розписав божевільну нічию з Шеффілд Юнайтед у матчі камбеків

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