Сульшер прокоментував феєричну нічию проти Шеффілд Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер підсумував виступ своєї команди у матчі 13 туру АПЛ проти Шеффілд Юнайтед (3:3).

"Часом футбол – це більше, ніж тактика. Ми суттєво додали в енергії після першого тайму, потім забили один м'яч, з'явилася надія.

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Цьогорічна команда сильно відрізняється від своєї версії минулого сезону. Хлопці ніколи не здаються. Минулого року ми б пропустили 4-5 м'ячів замість того, щоб повернутися в гру. Ми б не змогли відігратися. У першому таймі Шеффілд мав більше бажання. Вони вірили в свій план на гру сильніше, ніж ми. Ми не завдали жодного удару по воротах в першому таймі. Це неприпустимо", – наводить слова Сульшера ВВС.

Після матчу проти новачка АПЛ Манчестер Юнайтед посідає дев'яту сходинку турнірної таблиці – 17 очок.

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