Сульшер привітав Ліверпуль із чемпіонством – не обійшлось без дотепного тролінгу

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував тріумф Ліверпуля в АПЛ вперше за 30 років.

"Перш за все, будь-яка команда, яка виграє чемпіонат або Прем'єр-лігу, заслуговує на це і заслуговує на повагу. АПЛ – важкий турнір. Кожного разу, коли бачиш, як хтось підіймає трофей, відчуваєш біль. Вважаю, що це відчуває кожен, хто пов'язаний з Манчестер Юнайтед, гравці та вболівальники. Ми хочемо повернутися на переможний шлях, і це наше завдання.

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Не думаю, що комусь буде легко виграти стільки трофеїв, скільки завоював Манчестер Юнайтед під керівництвом сера Алекса Фергюсона. Він був майстром перебування на вершині. Моє завдання – не допустити, скажімо, щоб ми 26 років чекали наступного трофея. Ми зробимо все, щоб скоротити розрив і, звичайно, навіть обійти конкурентів", – поділився Сульшер в коментарі ESPN.

Нагадаємо, перемога Челсі над Манчестер Сіті (2:1) фактично коронувала Ліверпуль – мерсисайдці випереджають підопічних Гвардіоли на 23 пункти за 7 турів до завершення АПЛ. Додамо, що востаннє "червоні" ставали чемпіоном Англії в далекому 1990 році.

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