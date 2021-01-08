У голосуванні за найкращого фахівця англійського елітного дивізіону зійшлись: Карло Анчелотті (Евертон), Уле Гуннар Сульшер (Манчестер Юнайтед), Шон Дайч (Бернлі), а також Дін Сміт (Астон Вілла).

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Переможця оголосять 11 січня. Брати участь в голосуванні можуть брати вболівальники, також окремо голосуватимуть експерти. За підсумками листопада, цю нагороду здобув головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью.

Варто відзначити, що серед номінантів лише підопічні Сульшера перебувають у топ-4 АПЛ після 17 турів.

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