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Сульшер пояснив, як перехід Фернандеша допоможе Манчестер Юнайтед

08:00 245 Читать на русском
Сульшер пояснив, як перехід Фернандеша допоможе Манчестер Юнайтед
Уле Гуннар Сульшер та Бруну Фернандеш / Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував перехід хавбека Бруну Фернандеша.

"Ми стежили за Бруну протягом багатьох місяців. Всі в клубі були вражені його якостями і тим, що він привнесе в команду.

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Найголовніше – він приголомшлива людина з відмінним характером, його лідерські якості очевидні для всіх. Статистика голів і асистів Бруну говорить сама за себе.

Він стане фантастичним доповненням до нашої команди і допоможе нам у другій частині сезону. Зимова перерва наступає слушно, щоб ми інтегрували Бруну до складу і познайомили його з партнерами по команді", – сказав Сульшер у коментарі прес-службі Манчестер Юнайтед.

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