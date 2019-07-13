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Сульшер пояснив, чому Лукаку пропустив перший матч Манчестер Юнайтед на зборах – бельгійця сватають в Інтер

23:17 34 Читать на русском
Сульшер пояснив, чому Лукаку пропустив перший матч Манчестер Юнайтед на зборах – бельгійця сватають в Інтер
Уле Гуннар Сульшер / фото із соцмереж

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер сподівається, що Ромелу Лукаку невдовзі повернеться до складу команди.

"Він тренувався з командою вчора, але було б ризиковано змусити його грати в цьому матчі. Я очікую, що він одужає до гри в середу, він повинен бути в порядку.

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Є багато спекуляцій щодо майбутнього Лукаку. Чи він все ще буде в Юнайтед у наступному сезоні? Подивимося, коли почнеться сезон, ми не отримали пропозицій, які могли б розглянути", – цитує Сульшера Goal.com.

До слова, Манчестер Юнайтед розпочав передсезонну підготовку з перемоги над Перт Глорі. Наступний поєдинок манкуніанці проведуть 17 липня проти свої земляків з Лідса.

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