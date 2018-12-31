toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
САУТГЕМПТОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Сульшер повторив вдалий старт Басбі та Моурінью на чолі Манчестер Юнайтед

07:30 1 Читать на русском
Сульшер повторив вдалий старт Басбі та Моурінью на чолі Манчестер Юнайтед
Уле Гуннар Сульшер / Reuters

Головний тренер англійського Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер став третім після Метта Басбі та Жозе Моурінью наставником манкуніанців, який стартував із трьох перемог поспіль.

Норвезький фахівець – третій тренер МЮ, який розпочав роботу в чемпіонаті Англії з трьох перемог, повідомляє Evening Standard.

Манчестер Юнайтед вперше за 7 років забив 12 м'ячів у трьох матчах

Першим був легендарний Метт Басбі. Він працював із Юнайтед у 1958-1971 рр. (із перервами). Під керівництвом шотландського тренера "червоні дияволи" здобули 13 трофеїв, серед яких 5 чемпіонств і Кубок європейських чемпіонів-1968. Другим є попередник Сульшера на посаді – Жозе Моурінью.

Нагадаємо, що під керівництвом Уле Гуннара Сульшера МЮ здобув 3 перемоги в трьох поєдинках: над Кардіффом (5:1), Хаддерсфілдом (3:1) і Борнмутом (4:1).

Total ravage: кар'єра Моурінью в Манчестер Юнайтед – другорядні трофеї, ненависть у роздягальні та втеча від реальності

Англія20 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Борнмут: Неділя 30 грудня 2018

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
4 : 1
Борнмут
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Метт Басбі Манчестер Юнайтед - Борнмут
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
12
год
:
35
хв
Евертон
14:30
Лестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук