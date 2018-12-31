Сульшер повторив вдалий старт Басбі та Моурінью на чолі Манчестер Юнайтед

Головний тренер англійського Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер став третім після Метта Басбі та Жозе Моурінью наставником манкуніанців, який стартував із трьох перемог поспіль.

Норвезький фахівець – третій тренер МЮ, який розпочав роботу в чемпіонаті Англії з трьох перемог, повідомляє Evening Standard.

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Першим був легендарний Метт Басбі. Він працював із Юнайтед у 1958-1971 рр. (із перервами). Під керівництвом шотландського тренера "червоні дияволи" здобули 13 трофеїв, серед яких 5 чемпіонств і Кубок європейських чемпіонів-1968. Другим є попередник Сульшера на посаді – Жозе Моурінью.

Нагадаємо, що під керівництвом Уле Гуннара Сульшера МЮ здобув 3 перемоги в трьох поєдинках: над Кардіффом (5:1), Хаддерсфілдом (3:1) і Борнмутом (4:1).

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