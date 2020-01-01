Сульшер повідомив про нову травму Погба – француз пропустить тривалий термін

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба не зможе найближчим часом допомогти своїй команді на футбольному полі.

Головний тренер манкуніанців Уле Гуннар Сульшер повідомив, що Погба не потрапив до заявки на матч 21-го туру проти Арсенала через ушкодження.

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"Він травмований. Поль відчуває дискомфорт у своїй щиколотці. Він точно вибув на кілька тижнів", – сказав Сульшер у коментарі MUTV.

Нагадаємо, що Погба лише недавно повернувся після реабілітації, яка тривала майже три місяці. Француз встиг зіграти всього 27 хвилин у матчі проти Бернлі та один тайм проти Ньюкасла. Всього 26-річний хавбеклише 7 разів виходив на поле у нинішньому сезоні АПЛ, записавши у свій актив 2 асисти.

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