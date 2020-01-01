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Сульшер повідомив про нову травму Погба – француз пропустить тривалий термін

23:05 317 Читать на русском
Сульшер повідомив про нову травму Погба – француз пропустить тривалий термін
Поль Погба / Getty images

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба не зможе найближчим часом допомогти своїй команді на футбольному полі.

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43’ Сократіс Папастатопулос
 
8’ Ніколя Пепе
43’ Сократіс Папастатопулос

Головний тренер манкуніанців Уле Гуннар Сульшер повідомив, що Погба не потрапив до заявки на матч 21-го туру проти Арсенала через ушкодження.

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"Він травмований. Поль відчуває дискомфорт у своїй щиколотці. Він точно вибув на кілька тижнів", – сказав Сульшер у коментарі MUTV.

Нагадаємо, що Погба лише недавно повернувся після реабілітації, яка тривала майже три місяці. Француз встиг зіграти всього 27 хвилин у матчі проти Бернлі та один тайм проти Ньюкасла. Всього 26-річний хавбеклише 7 разів виходив на поле у нинішньому сезоні АПЛ, записавши у свій актив 2 асисти.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Арсенал - Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Поль Погба Поль Погба
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