Сульшер порівняв теперішній Манчестер Юнайтед з командою часів Фергюсона

Норвезький наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився думками щодо нинішнього складу "червоних дияволів".

"У нас є гравці, які пройдуть нашу школу і вберуть той менталітет, який я хочу побудувати у цій команді. Це і є культура Манчестер Юнайтед. Я знаю, що ми не схожі на команду епохи сера Алекса Фергюсона, але у нас є гравці з правильним менталітетом.

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Для мене це важка робота, перші кроки. Неможливо залишитися у цьому клубі, якщо не віддаватись команді повністю. Коли я прийшов, команда була не в порядку. Звичайно, ми інші в порівнянні з хлопцями сера Алекса, які вигравали чемпіонат Англії.

У моїх гравців ще немає досвіду великих перемог, але це, безумовно, відбудеться у найближчі кілька років. Це те, заради чого ми працюємо", – цитує Сульшера видання Daily Mail.

Нагадаємо, напередодні МЮ не зміг переграти Вулверхемптон (0:0) на власному полі. Серія без перемог "червоних дияволів" у чемпіонаті нараховує 3 матчі.

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