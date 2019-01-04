Сульшер порадив Решфорду брати приклад з Роналду

Англія — 00:41 1097
-
Манчестер Сіті переміг Ліверпуль і закрутив інтригу в АПЛ: суперпрагматичний Гвардіола, заслужені 3 очки та 11 мм фарту
-
Манчестер Сіті – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу АПЛ – як це булоАнглія — 00:07 2778
-
Несподіваний лідер Реала вперше в кар'єрі вилетів через травму – він навіть не зрозумів, що це серйозноІспанія — 3 січ 2293
-
"Навіть якщо Ліверпуль обіграє Ман Сіті 5:0, ризикує не стати чемпіоном", – оригінальна думка екс-рекордсмена "червоних"Англія — 3 січ 3493
-
"Перемогу над Динамо відзначали до ранку". Рекордсмен Євстафій Пехлеваніді забив киянам вже на 10-ій секунді матчуІнтерв’ю — 3 січ 5322
Всі новини