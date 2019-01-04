Сульшер порадив Решфорду брати приклад з Роналду

Наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер розповів про індивідуальні тренування з півзахисником команди Маркусом Решфордом.

"На тренуваннях ми з Решфордом відпрацьовували виконання штрафних ударів. Я порадив йому вивчити роботу Кріштіану Роналду, тому що португалець пробиває неймовірно. Маркус так і зробив.

Сульшер впевнений, що Решфорд стане топ-форвардом

Немає нічого поганого в тому, щоб брати найкраще у своїх колег", – цитує Сульшера ВВС.

В нинішньому сезоні Решфорд провів 18 матчів в чемпіонаті Англії, в яких забив 6 голів та віддав 5 гольових передач.

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