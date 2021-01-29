"Цілком імовірно, що оренда Джессі Лінгарда у Вест Хем буде оформлена. Я хочу, щоб він поїхав і насолоджувався грою там.

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Також імовірно, що Маркос Рохо поїде до Аргентини, залишилось лише оформити деякі папери. Щодо Серхіо Ромеро я нічого не чув, крім того, що він залишається з нами до кінця контракту", – цитує Сульшера Sky Sports.

Додамо, що Лінгард у поточному сезоні провів лише 3 матчі, результативними діями не відзначався. Аргентинці Рохо та Ромеро на поле взагалі не виходили.

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