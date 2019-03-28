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Сульшер підписав повноцінний контракт з Манчестер Юнайтед

11:43 488 Читать на русском
Сульшер підписав повноцінний контракт з Манчестер Юнайтед
Уле Гуннар Сульшер / Sky Sports

Манчестер Юнайтед повноцінно призначив Уле Гуннара Сульшера головним тренером.

Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про підписання повноцінного контракту з Уле Гуннаром Сульшером. Контракт розрахований на 3 роки.

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Перед цим норвежець був виконувачем обов'язків наставника "червоних дияволів" після звільнення Жозе Моурінью. Із Сульшером на чолі Юнайтед лише одного разу поступився в АПЛ, також команда драматично пройшла ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, змусивши Неймара лаятись на адресу арбітра.

Нагадаємо, Уле виступав у складі манкуніанців в статусі футболіста і є автором знаменитого гола у ворота Баварії в компенсований час у фіналі Ліги чемпіонів сезону 1998/99.

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