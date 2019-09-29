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Сульшер оцінив свою роботу у Манчестер Юнайтед

13:23 179 Читать на русском
Сульшер оцінив свою роботу у Манчестер Юнайтед
Уле Гуннар Сульшер / ФК Манчестер Юнайтед

Головний тренер манкуніанців Уле Гуннар Сульшер прокоментував роботу у клубі – норвезький фахівець зіткнувся з критикою через незадовільні результати.

 

"Це не схоже на ситуацію, яка була у нас минулого року. Бажання нам не бракує. Ми створюємо нову культуру, нову команду, об'єднуємо всіх. Чи на таку роботу я очікував? Так. Я ніколи не казав, що все можна зробити, застосувавши швидкі рішення. Потрібно рухатися поступово, крок за кроком.

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Звичайно, ми зіткнулися з кількома перешкодами. Рим не побудували за один день. Нам потрібен час. Хлопці демонструють відмінне ставлення до справи. Ми повинні продовжувати працювати над поліпшенням розуміння і відносин між усіма гравцями і стилем, який хочемо використовувати", – цитує Сульшера Sky Sports.

Нагадаємо, "червоні дияволи", набравши 8 очок у шести матчах, посідають 11-е місце у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги. Завтра, 30 вересня, Манчестер Юнайтед прийматиме на Олд Траффорд Арсенал.

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