toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО - ШАХТАР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Сульшер оцінив шанси Манчестер Юнайтед поборотись за чемпіонство наступного року

14:37 197 Читать на русском
Сульшер оцінив шанси Манчестер Юнайтед поборотись за чемпіонство наступного року
Уле Гуннар Сульшер / BBC Sport

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер не думає, що його команда зможе позмагатись за титул чемпіона АПЛ наступного сезону.

"Боротьба за чемпіонство наступного сезону? Не думаю, що нам вистачить стабільності для цього.

Сульшер – про дербі з Манчестер Сіті: Я впевнений у своїй команді і в собі

Якщо судити за останніми 18 матчами, то ми перебуваємо не так далеко від Манчестер Сіті і Ліверпуля, але для перемоги в лізі потрібно перемагати весь сезон, а ми робили це тільки половину сезону. Але подивимося. Ніколи не говори ніколи", – цитує Сульшера Goal.com.

До слова, після 34 турів чемпіонату Англії Манчестер юнайтед посідає 6 місце у турнірній таблиці та має в активі 64 очки. Від зони Ліги чемпіонів команду відділяє 3 залікових пункти.

МЮ не виглядає суперником, який завадить чемпіонству Сіті – магія Сульшера зникла, а 6 лідерів розчаровують

Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
46
хв
Динамо
18:30
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук