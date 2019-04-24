Сульшер оцінив шанси Манчестер Юнайтед поборотись за чемпіонство наступного року

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер не думає, що його команда зможе позмагатись за титул чемпіона АПЛ наступного сезону.

"Боротьба за чемпіонство наступного сезону? Не думаю, що нам вистачить стабільності для цього.

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Якщо судити за останніми 18 матчами, то ми перебуваємо не так далеко від Манчестер Сіті і Ліверпуля, але для перемоги в лізі потрібно перемагати весь сезон, а ми робили це тільки половину сезону. Але подивимося. Ніколи не говори ніколи", – цитує Сульшера Goal.com.

До слова, після 34 турів чемпіонату Англії Манчестер юнайтед посідає 6 місце у турнірній таблиці та має в активі 64 очки. Від зони Ліги чемпіонів команду відділяє 3 залікових пункти.

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