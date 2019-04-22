Сульшер оцінив шанси Манчестер Юнайтед на потрапляння у топ-4 АПЛ після поразки від Евертона

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер вважає, що його команді потрібно виграти усі 4 матчі в АПЛ.

"Ми далекі від того місця, де хочемо бути. Коли програєш в Прем'єр-лізі так, як ми зробили зараз, всім видно, що у нас багато роботи. У клубу був невдалий період, ми просто повинні піднятися. Це може статися не за один матч, але це трапиться.

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Ми пропустили легкі голи і були неакуратними в роботі з м'ячем. Ми не можемо сховатися, ми просто повинні вийти і сказати, що повинні грати краще.

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Нам потрібно виграти всі чотири матчі, тоді у нас може бути шанс фінішувати в топ-4. Це великий запит, але ми можемо це зробити. Не можна просто говорити про це, ми зобов'язані це зробити", – цитує Сульшера BBC.