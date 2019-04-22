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Сульшер оцінив шанси Манчестер Юнайтед на потрапляння у топ-4 АПЛ після поразки від Евертона

06:00 21 Читать на русском
Сульшер оцінив шанси Манчестер Юнайтед на потрапляння у топ-4 АПЛ після поразки від Евертона
Уле Гуннар Сульшер / BBC Sport

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер вважає, що його команді потрібно виграти усі 4 матчі в АПЛ.

13’ Рішарлісон
28’ Гілфі Сігурдссон
56’ Люка Дінь
64’ Тео Волкот
 
13’ Рішарлісон
28’ Гілфі Сігурдссон
56’ Люка Дінь
64’ Тео Волкот

"Ми далекі від того місця, де хочемо бути. Коли програєш в Прем'єр-лізі так, як ми зробили зараз, всім видно, що у нас багато роботи. У клубу був невдалий період, ми просто повинні піднятися. Це може статися не за один матч, але це трапиться.

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Ми пропустили легкі голи і були неакуратними в роботі з м'ячем. Ми не можемо сховатися, ми просто повинні вийти і сказати, що повинні грати краще.

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Нам потрібно виграти всі чотири матчі, тоді у нас може бути шанс фінішувати в топ-4. Це великий запит, але ми можемо це зробити. Не можна просто говорити про це, ми зобов'язані це зробити", – цитує Сульшера BBC.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Евертон - Манчестер Юнайтед
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