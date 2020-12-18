"Нам належить провести багато матчів поспіль. Тільки після матчу з Астон Віллою, який відбудеться 31 грудня, у нас буде невелика пауза в чемпіонаті. Тому, звичайно, нинішній період буде дуже важливим для нас.

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Я був би засмучений, якби гравці не думали, що ми здатні кинути виклик.

У кожного результату є свої причини. Я відчуваю, що ми постійно покращуємо гру, але нам потрібно продовжувати прогресувати, щоб зуміти зробити наступний крок. Я думаю, що цей сезон буде дуже непередбачуваним. Будуть злети і падіння. Команди, яким вдасться знайти стабільність і енергію, отримають хороші шанси, ніж в попередні кілька сезонів", – цитує Сульшера Sky Sports.

Після 11-ти матчів АПЛ Юнайтед розташувався на 9-й сходинці турнірної таблиці.

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