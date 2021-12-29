"На даний момент виглядає так, що у Кавані залишилося ще кілька років гри на вищому рівні. Поки не скажу нічого іншого. Він здійснив великий вплив на команду, тому давайте зосередимося на прогресі кожного гравця.

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Я довіряю Едінсону, довіряю своїм гравцям, і у нас хороша конкуренція за місця у складі. Він, ймовірно, частіше буде виходити у стартовому складі.

Він професіонал. Його звички демонструють, чому він зробив таку кар'єру. Навіть у своєму віці він один з найкращих в команді в плані фізичної форми", – цитує Сульшера talkSport.

Нагадаємо, 33-річний уругваєць приєднався до табору манкуніанців восени на правах вільного агента. В АПЛ Кавані вже провів 8 матчів, в яких відзначився трьома голами та двома асистами.

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