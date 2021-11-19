"Я контактував з клубом і постійно спілкувався з керівництвом, як я це завжди роблю. Пауза на матчі збірних була довгою. Відчуваємо, що вона нам допомогла. Гравці добре реагують на ситуацію. Ми готові до гри з Уотфордом.

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Паузи на матчі збірних дозволяють перезавантажитись і продовжити роботу над різними аспектами. Цього разу у нас вибуло кілька людей, тож вони працювали індивідуально, відновлювалися. Деяким ми дозволили поїхати до своїх країн, щоб провести час із сім'єю.

Так завжди буває, коли всі вертаються. Гравці готові. Це був хороший тиждень. Він дав нам можливість попрацювати з гравцями над певними моментами", – цитує Сульшера ВВС.

Після 11-ти турів АПЛ Манчестер Юнайтед розташувався на 5-й сходинці.

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