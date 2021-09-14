"Ми точно мали достатньо розчарувань у минулому. Та ця команда зросла та впродовж кількох останніх сезонів подорослішала.

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Завдяки таким гравцям, як Давід Де Хеа чи Харрі Магвайр, які вже кілька років із нами, ви отримуєте командний кістяк із досвідом і якістю. Ми стали ще сильнішими з приходом Рафаеля Варана і Кріштіану Роналду. Наше завдання тепер – досягнути результатів і довести собі, що можемо здобувати трофеї. Бути частиною тріумфального МЮ – найчарівніше відчуття на планеті.

Гравці зараз у хорошій формі. З підписаними виконавцями ротація стає набагато простішою, і я безперечно сказав про це своїм підопічним – я справді довіряю усім членам команди", – цитує норвежця Sky Sports.

До слова, матч Янг Бойз – Манчестер Юнайтед відбудеться у вівторок, 14 вересня. Початок поєдинку о 19:45.

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