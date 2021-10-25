"Наступного тижня у нас Тоттенхем в гостях, потім Аталанта в Лізі чемпіонів. На своєму полі прийматимемо Ман Сіті, ми чекаємо цього матчу. Ми повинні розібратися в настрої і переконатися, що переходимо до наступного тренування і наступної гри з правильним підходом.

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У Манчестер Юнайтед були важкі часи і раніше, але клуб завжди повертався до норми і долав ці виклики. У минулому сезоні ми були другими, а в цьому сезоні почали погано. Ви повинні пройти через це, а потім почати будувати гру, досягати результатів, почати з чистого аркуша і подивитися, до чого це приведе нас в кінці сезону", – цитує Сульшера офіційний сайт МЮ.

Додамо, що наразі "червоні дияволи" йдуть сьомими в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від лідера (Челсі) на 8 очок.

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