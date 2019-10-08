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Сульшер не втратить посаду керманича Манчестер Юнайтед – він здобув 2 перемоги на старті АПЛ

07:30 339 Читать на русском
Сульшер не втратить посаду керманича Манчестер Юнайтед – він здобув 2 перемоги на старті АПЛ
Уле Гуннар Сульшер / офіційний сайт АПЛ

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер втримається на посаді головного тренера попри невдалий старт сезону манкуніанців.

72’ Метью Лонгстафф
 
72’ Метью Лонгстафф

Норвезький фахівець не втратив довіру босів МЮ, повідомляє Daily Mail.

Чергове фіаско Манчестер Юнайтед у відеоогляді матчу з Ньюкаслом – 0:1

За інформацією видання, Сульшер не втратить свою посаду після поразки від Ньюкасла (0:1) у 8-му турі Прем'єр-ліги. Тренер зберіг підтримку сім'ї власників Юнайтед Глейзерів, а також виконавчого віце-президента "червоних дияволів" Еда Вудворда. Керівництво клубу продовжує вірити в проект 46-річного норвежця і не розглядає варіант із його звільненням.

До слова, Манчестер Юнайтед переміг лише в двох матчах із 8-ми в цьогорічній першості Англії. МЮ під керівництвом Уле Гуннара Сульшера перебуває на 12-й сходинці в АПЛ.

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Ньюкасл - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Ед Вудворд
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