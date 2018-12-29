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Сульшер не розраховує на Феллаїні – хавбек може опинитись в Туреччині

22:23 635 Читать на русском
Сульшер не розраховує на Феллаїні – хавбек може опинитись в Туреччині
Маруан Феллаїні / твіттер Манчестер Юнайтед

Півзахисник Манчестер Юнайтед Маруан Феллаїні вже розпочав пошуки нового клубу.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер дав зрозуміти бельгійському хавбекові, що не бачить його майбутнього на Олд Траффорд, пише Sky Sports, посилаючись на турецькі ЗМІ.

Сульшер не буде втілювати трансферні плани Моурінью

Феллаїні вже розпочав перемовини з Фенербахче, який готовий запропонувати Маруану солідний контракт. Нагадаємо, що під час роботи Моурінью біля керма манкуніанців Феллаїні був одним із джокерів португальця, який виходив здебільшого на заміну й міг вирішити долю матчу.

Сульшер в МЮ: чого чекати від тренера, який досяг успіху з резервом "дияволів" і в Норвегії, але провалився в АПЛ

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