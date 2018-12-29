Сульшер не розраховує на Феллаїні – хавбек може опинитись в Туреччині

Півзахисник Манчестер Юнайтед Маруан Феллаїні вже розпочав пошуки нового клубу.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер дав зрозуміти бельгійському хавбекові, що не бачить його майбутнього на Олд Траффорд, пише Sky Sports, посилаючись на турецькі ЗМІ.

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Феллаїні вже розпочав перемовини з Фенербахче, який готовий запропонувати Маруану солідний контракт. Нагадаємо, що під час роботи Моурінью біля керма манкуніанців Феллаїні був одним із джокерів португальця, який виходив здебільшого на заміну й міг вирішити долю матчу.

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