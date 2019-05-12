Сульшер не допустить до літнього турне гравців Манчестер Юнайтед, які розгубили фізичну форму

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер очікує, що футболісти приведуть себе в гарну фізичну форму до початку літнього турне команди.

"У гравців є програми на літо. Ми очікуємо, що вони будуть готові до 1 липня. Не збираємося використовувати перші 10 днів для того, аби підготувати їх роботі. Вони повинні бути готові вже до початку зборів.

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У нас буде найтриваліша перерва серед усіх претендентів. Потрібно скористатися цією перевагою. Я нікому не погрожую, але той, хто не буде готовий 1 липня, швидше за все, не поїде з нами в турне", – наводить слова Сульшера Goal.com.

Нагадаємо, сьогодні Манчестер Юнайтед проведе матч 38-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Кардіффа. Зустріч відбудеться в Манчестері на стадіоні Олд Траффорд, початок о 17:00.

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