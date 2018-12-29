Сульшер не буде втілювати трансферні плани Моурінью

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер має інші плани на зимове трансферне вікно, аніж його попередник Жозе Моурінью.

Наступного тижня відкривається зимове трансферне вікно. Новий наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер не збирається втілювати в життя плани свого попередника Жозе Моурінью, повідомляє Express.

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Португалець хотів підписати Тобі Алдервейрелда та Івана Перішіча, але норвежець вважає обидвох занадто віковими. Сульшер хоче запросити у команду більше молодих виконавців.

Під його керівництвом МЮ виграв 2 матчі з загальним рахунком 8:2.

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