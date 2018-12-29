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Сульшер не буде втілювати трансферні плани Моурінью

19:20 264 Читать на русском
Сульшер не буде втілювати трансферні плани Моурінью
Уле Гуннар Сульшер / Squawka

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер має інші плани на зимове трансферне вікно, аніж його попередник Жозе Моурінью.

Наступного тижня відкривається зимове трансферне вікно. Новий наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер не збирається втілювати в життя плани свого попередника Жозе Моурінью, повідомляє Express.

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Португалець хотів підписати Тобі Алдервейрелда та Івана Перішіча, але норвежець вважає обидвох занадто віковими. Сульшер хоче запросити у команду більше молодих виконавців.

Під його керівництвом МЮ виграв 2 матчі з загальним рахунком 8:2.

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Трансфери Англія Трансфери Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью Жозе Моурінью Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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