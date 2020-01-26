Сульшер: Не боюсь за своє місце в Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер розповів про домовленості з керівництвом клубу і зазначив, що не хвилюється за своє майбутнє.

"Не бачив, щоб мої гравці піднімали капюшони, ховалися і намагалися не попадатися на очі уболівальникам. Бачу футболістів, які хочуть, щоб наша спільна справа мала успіх. Ми проводимо наради за зачиненими дверима і не збираємося виносити це на загальний огляд.

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Манчестер Юнайтед повинен з розумом витрачати гроші, і це ключовий момент. Ми витратили купу грошей за останні п'ять або шість сезонів. Зараз потрібно бути впевненими, що кошти витрачені грамотно. Ми домовлялися про багато речей, коли я підписував контракт з Манчестер Юнайтед. Не боюсь за місце у цьому плані, просто продовжую працювати. Звичайно, всім потрібні результати, але ми не станемо витрачати гроші на когось, хто не підходить клубу.

Це здатність іноді дивитися на себе в дзеркало, а не просто звинувачувати інших. Хтось вважає, що всі навколо неправі. Хтось – що вони кращі за інших. Я вірю в структуру Манчестер Юнайтед, закладену ще в той час, коли я був гравцем", – цитує Сульшера видання Daily Mail.

Нагадаємо, напередодні з’явились чутки, що керівництво "червоних дияволів", планує звільнити 46-річного фахівця, якщо йому не вдасться поліпшити результати команди у поточному сезоні. Головним претендентом на посаду коуча манкуніанців називають Гарета Саутгейта.

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