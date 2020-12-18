"Хороший, поганий, злий (назва культового вестерна 60-их – прим. Футбол 24). Можливо, в іншому порядку. Він завжди вчиться. Гадаю, Дін з нетерпінням чекав повернення сюди (Хендерсон провів 2 роки за Шеффілд Юнайтед у оренді) і показав свій характер після такого невдалого початку.

Шеффілд Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Ми могли виграти і спокійніше, але за рахунку 3:1 почали діяти недбало. Кутового, який призвів до другого м'яча, не було, але треба боротися, якщо його вже призначили. Вони навалилися купою, і нам було важко", – цитує Сульшера Goal.

Перемога дозволила Манчестер Юнайтед вирватися на шосту сходинку, але у "червоних дияволів" є матч у запасі і можливість стати другими.

Манчестер Юнайтед здобув історичну виїзну перемогу над Шеффілдом