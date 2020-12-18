Сульшер назвою культового фільму описав дикий фейл Хендерсона
Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер оригінально прокоментував помилку голкіпера Діна Хендерсона у матчі проти Шеффілд Юнайтед (3:2).
"Хороший, поганий, злий (назва культового вестерна 60-их – прим. Футбол 24). Можливо, в іншому порядку. Він завжди вчиться. Гадаю, Дін з нетерпінням чекав повернення сюди (Хендерсон провів 2 роки за Шеффілд Юнайтед у оренді) і показав свій характер після такого невдалого початку.
Шеффілд Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 2:3 – відео голів та огляд матчу
Ми могли виграти і спокійніше, але за рахунку 3:1 почали діяти недбало. Кутового, який призвів до другого м'яча, не було, але треба боротися, якщо його вже призначили. Вони навалилися купою, і нам було важко", – цитує Сульшера Goal.
Перемога дозволила Манчестер Юнайтед вирватися на шосту сходинку, але у "червоних дияволів" є матч у запасі і можливість стати другими.
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