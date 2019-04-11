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Сульшер назвав причини поразки Манчестер Юнайтед від Барселони у чвертьфіналі Ліги чемпіонів

09:04 271 Читать на русском
Сульшер назвав причини поразки Манчестер Юнайтед від Барселони у чвертьфіналі Ліги чемпіонів
Уле Гуннар Сульшер / фото із соцмереж

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував поразку від Барселони в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (0:1).

 
Люк Шоу 13’
13’ Люк Шоу

"Почали матч нервово, необережно працювали з м'ячем, не могли наблизитися до воріт суперника. Після пропущеного гола заграли краще, деякі футболісти відмінно діяли.

Манчестер Юнайтед – Барселона – 0:1 – відео гола та огляд матчу

У деяких епізодах відчували себе справжнім Манчестер Юнайтед. Фанати нас підтримували, почали грати широко, використовували діагональні передачі. Іноді реалізуєш моменти, іноді – ні.

Коли граєш проти Барселони, потрібно вміти діяти без м'яча. Боротьба за нього стомлює. Підкоригуємо деякі деталі і поїдемо на Камп Ноу з єдиною думкою – забити", – цитує Сульшера офіційний сайт УЄФА.

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Манчестер Юнайтед - Барселона Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Іспанія Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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