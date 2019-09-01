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Сульшер назвав гравця, на якого повинні рівнятися всі в Манчестер Юнайтед – несподіваний вибір

14:23 1011 Читать на русском
Сульшер назвав гравця, на якого повинні рівнятися всі в Манчестер Юнайтед – несподіваний вибір
Уле Гуннар Сульшер / Твіттер МЮ

Головний тренер "червоних дияволів" поділився думкою щодо найкращого підопічного на старті сезону.

58’ Яннік Вестергор
73’ Кевін Дансо
 
Деніел Джеймс 10’
10’ Деніел Джеймс
58’ Яннік Вестергор
73’ Кевін Дансо

"З першого ж дня Деніел Джеймс почав впливати на нашу гру. Думаю, він – приклад для кожного в команді.

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Він наш найкращий бомбардир, і це наслідок його особистісних рис, його звичок. Він скромний, старанно працює і знає, що може стати ще кращим. Деніел розуміє, що міг би забити Саутгемптону ще кілька голів. Ми ще попрацюємо над його навичками, і з нього виросте першокласний гравець", – цитує Сульшера Goal.

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Нагадаємо, валлійський новачок МЮ відзначився трьома голами у чотирьох турах поточного сезону АПЛ.

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Теги
Англія Саутгемптон - Манчестер Юнайтед Деніел Джеймс Деніел Джеймс Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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