Сульшер назвав гравця, на якого повинні рівнятися всі в Манчестер Юнайтед – несподіваний вибір

Головний тренер "червоних дияволів" поділився думкою щодо найкращого підопічного на старті сезону.

"З першого ж дня Деніел Джеймс почав впливати на нашу гру. Думаю, він – приклад для кожного в команді.

Чудовий гол Джеймса у відеоогляді матчу Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 1:1

Він наш найкращий бомбардир, і це наслідок його особистісних рис, його звичок. Він скромний, старанно працює і знає, що може стати ще кращим. Деніел розуміє, що міг би забити Саутгемптону ще кілька голів. Ми ще попрацюємо над його навичками, і з нього виросте першокласний гравець", – цитує Сульшера Goal.

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Нагадаємо, валлійський новачок МЮ відзначився трьома голами у чотирьох турах поточного сезону АПЛ.