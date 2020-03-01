Сульшер назвав головну проблему Фреда, яка не дозволяла йому розкритись в Манчестер Юнайтед

Головний тренер "червоних дияволів" Уле Гуннар Сульшер задоволений прогресом Фреда і розповів, хто допоміг бразильцю.

"Фред дійсно прийняв виклик у цьому сезоні. У нього був непростий перший рік тут, але з тих пір, як я і мої помічники прийшли в команду, ми дали зрозуміти Фреду, що віримо в нього.

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У нього були певні проблеми з мовою в минулому сезоні. Чесно кажучи, я не очікував, що це стане такою проблемою. Мабуть, коли менеджером був Жозе Моуріньо, вони спілкувалися португальською та у них не виникало проблем.

Але один з наших тренерів, Мартін Перт, який приїхав з МЛС, вільно говорить португальською. Тому Фреду стало легше спілкуватися з нами усіма зараз. Його англійська стала кращою, він звикає до місцевого футболу, де не дають три або чотири зайві дотики. В АПЛ ви повинні грати набагато частіше в один або максимум два дотики. Ми прибираємо минулі звички у Фреда, тому що це уповільнювало темп його гри", – цитує Сульшера Daily Star.

Нагадаємо, у 2018-му бразилець перейшов з Шахтаря в МЮ за близько 60 млн євро. В поточному сезоні АПЛ Фред провів 23 поєдинки.

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