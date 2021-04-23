"Я радий, що фанати висловили свою думку, і ми прислухалися до них. Футбольна піраміда об'єдналася. Я сам уболівальник. Мені не подобається концепція.

"Зрадники" Суперліги мають сплатити космічний штраф за вихід з турніру

Ми були першопрохідцями, у нас були "Малюки Басбі". Ми хочемо брати участь в європейських турнірах. Але не можна давати право участі через імені, потрібно його заслужити. Потрібен страх невдачі, в Суперлізі його немає. Це була погана ідея", – наводить слова Сульшера BBC.

Нагадаємо, що 9 клубів офіційно оголосили про свій відхід із Суперліги. Ювентус визнав необхідність призупинити проект, а Барселона та Реал поки не робили категоричних заяв.

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