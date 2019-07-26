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Сульшер наполягає на трансфері Магуайра в Манчестер Юнайтед

06:00 6 Читать на русском
Сульшер наполягає на трансфері Магуайра в Манчестер Юнайтед
Харрі Магуайр / фото із соцмереж

Манчестер Юнайтед не полишає надій підписати оборонця Лестера Харрі Магуайра.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер ще раз наголосив Еду Вудворду про необхідність покупки центрального захисника Лестера Харрі Магуайра, повідомляє Sky Sports.

Лестер пообіцяв відпустити Магуайра, якщо Манчестер Юнайтед зробить його найдорожчим захисником в історії

За інформацією видання, Вудворд пропустив передсезонний тур клубу, щоб попрацювати над угодою. "Лисиці" хочуть виручити з продажу 26-річного англійця не менше 90 млн євро.

Магуайр задоволений своїм становищем в Лестері, але погодиться на перехід в Манчестер Юнайтед, якщо клубам вдасться домовлятися між собою.

Лестер замінить Магуайра іншим гравцем збірної Англії

До слова, в минулому сезоні Харрі провів 31 матч за Лестер в АПЛ, відзначившись 3-а голами.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Лестер Сіті Лестер Сіті Харрі Магуайр Харрі Магуайр Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Трансфери Манчестер Юнайтед
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