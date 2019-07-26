Сульшер наполягає на трансфері Магуайра в Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед не полишає надій підписати оборонця Лестера Харрі Магуайра.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер ще раз наголосив Еду Вудворду про необхідність покупки центрального захисника Лестера Харрі Магуайра, повідомляє Sky Sports.

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За інформацією видання, Вудворд пропустив передсезонний тур клубу, щоб попрацювати над угодою. "Лисиці" хочуть виручити з продажу 26-річного англійця не менше 90 млн євро.

Магуайр задоволений своїм становищем в Лестері, але погодиться на перехід в Манчестер Юнайтед, якщо клубам вдасться домовлятися між собою.

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До слова, в минулому сезоні Харрі провів 31 матч за Лестер в АПЛ, відзначившись 3-а голами.