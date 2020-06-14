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Сульшер на прикладі меблів пояснив, чому Санчес не потрібен Манчестер Юнайтед

14:34 129 Читать на русском
Сульшер на прикладі меблів пояснив, чому Санчес не потрібен Манчестер Юнайтед
Алексіс Санчес / Reuters

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився думками щодо перспектив Алексіса Санчеса в складі манкуніанців.

"Звичайно, в нашому середовищі є місце для хороших гравців і хороших людей. Подивимося, що буде після цього сезону. Нам подобається нинішній склад. Ми думаємо, що ми на правильному шляху. Але від кожного гравця залежить, чи зможе він закріпитися в складі. Для цього потрібно добре грати, незважаючи на всі розмови.

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Санчес? Іноді, коли ви обставляєте кімнату, і у вас є відмінний стілець або диван, але він не підходить під загальний інтер'єр. Зараз ми зосереджені на кінцівці сезону", – поділився Сульшер в коментарі Daily Star.

До слова, Санчес виступає за Інтер на правах оренди, провівши 16 поєдинків у складі "нерадзуррі" та відзначившись голом та 3 асистами.

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