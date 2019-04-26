Сульшер: Можу гарантувати, що Погба залишиться в Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер заявив, що Поль Погба точно залишиться в клубі.

"У футболі нічого не можна гарантувати, але він залишиться тут. Погба налаштований досягти успіху з МЮ. Вся справа в заданих ним стандартах: коли він створює моменти, забиває голи, багато працює, всі говорять, що він міг би працювати ще більше. Він лідер в роздягальні і на полі.

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Чи можу я гарантувати, що він залишиться? Так, можу, хоча в житті і не можна нічого гарантувати. Але наскільки я знаю, він буде тут в наступному сезоні", – цитує Сульшера The Sun.

В поточному сезоні АПЛ Погба провів за Манчестер Юнайтед 32 матчі, в яких відзначився 13-ма голами та 9-ма результативними передачами.

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