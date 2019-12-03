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Сульшер ризикує бути звільненим з Манчестер Юнайтед до кінця тижня – гравці знають про скрутне становище норвежця

12:13 534 Читать на русском
Сульшер ризикує бути звільненим з Манчестер Юнайтед до кінця тижня – гравці знають про скрутне становище норвежця
Уле Гуннар Сульшер / Reuters

Доля Уле Гуннара Сульшера на посаді головного тренера Манчестер Юнайтед залежатиме від результатів двох найближчих матчів.

 

Норвежець попередив гравців "червоних дияволів" про своє імовірне звільнення, інформує Sun.

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Завтра (4 грудня) манкуніанці прийматимуть Тоттенхем, а в суботу (7 грудня) поїдуть в гості до сусідів з Манчестер Сіті. Якщо підопічні Сульшера зазнають двох поразок, то норвежця, найімовірніше, звільнять.

Джерело в клубі підкреслює, що наставник вже попередив своїх гравців про можливі наслідки у разі провального тижня. Додатковим тиском на Сульшера буде приїзд з Тотенхемом Жозе Моурінью, завдяки звільненю якого екс-форвард МЮ і отримав посаду головного тренера.

Нагадаємо, після 14 турів "червоні дияволи" посідають дев'яту сходинку АПЛ з 18 очками у своєму активі.

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