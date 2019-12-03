Сульшер ризикує бути звільненим з Манчестер Юнайтед до кінця тижня – гравці знають про скрутне становище норвежця

Доля Уле Гуннара Сульшера на посаді головного тренера Манчестер Юнайтед залежатиме від результатів двох найближчих матчів.

Норвежець попередив гравців "червоних дияволів" про своє імовірне звільнення, інформує Sun.

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Завтра (4 грудня) манкуніанці прийматимуть Тоттенхем, а в суботу (7 грудня) поїдуть в гості до сусідів з Манчестер Сіті. Якщо підопічні Сульшера зазнають двох поразок, то норвежця, найімовірніше, звільнять.

Джерело в клубі підкреслює, що наставник вже попередив своїх гравців про можливі наслідки у разі провального тижня. Додатковим тиском на Сульшера буде приїзд з Тотенхемом Жозе Моурінью, завдяки звільненю якого екс-форвард МЮ і отримав посаду головного тренера.

Нагадаємо, після 14 турів "червоні дияволи" посідають дев'яту сходинку АПЛ з 18 очками у своєму активі.

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