"Всі чотири голи, які ми пропустили, були дуже легкі. Ми не заслужили продовження безпрограшної серії. Ми виступили не найкращим чином. Мейсон Грінвуд забив дуже хороший гол, другий м'яч був близький, але потім ми недбало зіграли і пропустили.

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Лестер створював більше моментів. Два голи були пропущені зі стандартів, це засмучує, як і те, що ми пропустили через кілька секунд після того, як зрівняли рахунок. Такого відбуватися не повинно. Останнім часом ми перебуваємо не в кращій формі і втрачаємо дуже багато очок. Потрібно щось міняти. Але що саме? Це питання, на яке ми повинні будемо знайти відповідь.

У моїй команді багато хороших футболістів, але всі ігри різні. Я не збираюся просити вибачення за той склад, який виставив на матч, бо він складався з топ-футболістів. Але цього виявилося недостатньо", – цитує Сульшера BBC Sport.

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