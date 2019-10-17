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Сульшер: Манчестер Юнайтед скоро повернеться на вершину

21:00 74 Читать на русском
Сульшер: Манчестер Юнайтед скоро повернеться на вершину
Уле Гуннар Сульшер / Reuters

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер розповів про амбіції "червоних дияволів".

"Завжди складно звертатись до вболівальників, але у нас є амбіції. Амбіції Манчестер Юнайтед – перемагати. Ти повинен завойовувати трофеї, граючи у правильний футбол.

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Але питання полягає ще і в тому, щоб давати шанс нашим молодим футболістам, це у нашій ДНК. Чудовий приклад – "Клас-92". Зараз у нас є кілька чудових молодих футболістів. Ми підбираємо їх на майбутнє.

Звичайно, прямо зараз у нас важкі часи, але я впевнений, що в майбутньому це принесе користь. Клуб повернеться. Останні шість тижнів вийшли складними з точки зору результатів. Однак матч з Челсі показав, наскільки ми хороші. Ми обов'язково повернемося", – поділився Сульшер в інтерв'ю SkySports.

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Англія Ґарі Невілл Ґарі Невілл Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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