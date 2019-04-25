Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував поразку від Манчестер Сіті (0:2) в матчі 31-го туру АПЛ.

"Ми досягли потрібної реакції. Нас просто обіграв суперник, який був сильнішим. Але ми досягли потрібної реакції від уболівальників і гравців. З цим можна працювати. Ви бачили, що сьогодні ми виклалися, просто цього не вистачило.

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Між командами існує різниця у класі. Тому вони на першому місці, а ми там, де зараз перебуваємо. Вони встановили стандарти. Ми не можемо бути задоволеними, живучи в Манчестері. Залежить від нас, чи зможемо ми скоротити відставання від них і перевершити їх.

Гравці хотіли показати, що їм не байдуже. На жаль, у другому таймі пропустили два безглуздих голи, яких можна було уникнути. Я ніколи не буду показувати пальцем на когось із гравців. Працювати повинна команда.

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У Гвардіоли видався складний перший сезон, але він все перевернув, і тепер Сіті – орієнтир для всіх в АПЛ. Це найкраща команда країни. Не знаю, скільки вони набрали очок. Гвардіола робить щось неймовірне", – цитує Сульшера BBC.