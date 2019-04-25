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Сульшер: Манчестер Сіті – орієнтир для всіх команд АПЛ

01:30 74 Читать на русском
Сульшер: Манчестер Сіті – орієнтир для всіх команд АПЛ
Уле Гуннар Сульшер / фото із соцмереж

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував поразку від Манчестер Сіті (0:2) в матчі 31-го туру АПЛ.

 
Бернарду Сілва 54’
Лерой Сане 66’
54’ Бернарду Сілва
66’ Лерой Сане

"Ми досягли потрібної реакції. Нас просто обіграв суперник, який був сильнішим. Але ми досягли потрібної реакції від уболівальників і гравців. З цим можна працювати. Ви бачили, що сьогодні ми виклалися, просто цього не вистачило.

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Між командами існує різниця у класі. Тому вони на першому місці, а ми там, де зараз перебуваємо. Вони встановили стандарти. Ми не можемо бути задоволеними, живучи в Манчестері. Залежить від нас, чи зможемо ми скоротити відставання від них і перевершити їх.

Гравці хотіли показати, що їм не байдуже. На жаль, у другому таймі пропустили два безглуздих голи, яких можна було уникнути. Я ніколи не буду показувати пальцем на когось із гравців. Працювати повинна команда.

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У Гвардіоли видався складний перший сезон, але він все перевернув, і тепер Сіті – орієнтир для всіх в АПЛ. Це найкраща команда країни. Не знаю, скільки вони набрали очок. Гвардіола робить щось неймовірне", – цитує Сульшера BBC.

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