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Сульшер: Магуайр може зіграти за Манчестер Юнайтед в матчі проти Челсі

12:29 331 Читать на русском
Сульшер: Магуайр може зіграти за Манчестер Юнайтед в матчі проти Челсі
Уле Гуннар Сульшер / фото із соцмереж

Наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер сподівається на швидке завершення трансферу захисника Лестера Харрі Магуайра.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед практично узгодив перехід Харрі Магуайра з Лестера. 26-річний захисник збірної Англії обійдеться манкуніанцям у 80 млн фунтів та стане найдорожчим гравцем світу серед представників свого амплуа.

Магуайр матиме у Манчестер Юнайтед шалену зарплату

"Сподіваюся, протягом цих вихідних ми узгодимо останні деталі переходу і тоді зможемо щось повідомити.

Магуайр зіграв кілька матчів у міжсезоння. Нам слід оцінити його стан, але є варіант, що він може бути заявлений вже на поєдинок проти Челсі. Втім, поки що Харрі – гравець Лестера", – цитує Сульшера Sky Sports.

Манчестер Юнайтед відкриє сезон поєдинком проти Челсі, який пройде у неділю, 11 серпня.

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