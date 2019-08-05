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Сульшер: Магуайр – один з найкращих центрбеків сучасності

16:52 207 Читать на русском
Сульшер: Магуайр – один з найкращих центрбеків сучасності
Уле Гуннар Сульшер і Харрі Магуайр / Man Utd

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер дав базову характеристику найдорожчому захиснику світу.

"Харрі – один з найкращих центрбеків сучасності. Він прекрасно читає гру та виділяється своїм спокоєм і прекрасними діями під тиском.

Магуайр – гравець Манчестер Юнайтед з рекордним трансфером

Він холоднокровний у роботі з м'ячем, добре працює на другому поверсі в обох штрафних майданчиках. Магуайр легко впишеться в команду як на полі, так і поза ним.

Вітаю Харрі в Манчестер Юнайтед. З нетерпінням чекаю, коли розпочну з ним підготовку до сезону", – цитує Уле Гуннара Сульшера офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

26-річний гравець збірної Англії сьогодні підписав контракт з "дияволами" на шість років. Харрі обійшовся Юнайтед у 80 мільйонів фунтів – це рекордний трансфер захисника в історії футболу.

Очікується, що Магуайр зможе дебютувати за Юнайтед вже 11-го серпня в першому турі АПЛ проти Челсі.

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